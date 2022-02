"등록금 다 날렸다" 위메이드 등 게임주 줄줄이 급락…MZ세대 '분통'

위메이드 급락..게임 주 줄줄이 하락세

"평소 게임 많이 하고 잘 알아 투자"

미 연준 긴축 가속 등 미래 불확실 성장주 타격

성장성 입증하지 못하는 게임주들 '어닝쇼크'

'P2E' 등 게임 종목에 투자한 MZ세대, 커뮤니티 통해 '분통'

[아시아경제 한승곤 기자] "인생 첫 투자금을 다 날렸다!" , "이 정도 폭락이면 사기 아니냐!"

최근 MZ세대 사이에서 게임 관련 가상화폐와 주식 얘기는 사실상 금지어다. 이들은 1980년대 초~2000년대 초 출생한 세대로 온라인 게임에 친숙한 세대로도 불리면서 자연스럽게 게임 관련 종목에 투자했지만, 며칠 새 게임 관련 주식이 줄줄이 급락하면서 분통을 터뜨리고 있다.

11일 코스닥 시장에서 '미르4'로 유명한 위메이드는 10.13% 하락한 9만5800원에 장을 마쳤다. 지난해 고점 대비 위메이드는 61.01% 내렸다. '베틀그라운드' 크래프톤은 코스피 시장에서 전일대비 12.79% 하락한 25만9000원에 거래를 마감했다. 크래프톤 공모가 49만8000원의 절반 수준이다. 이날 크래프톤은 장중 25만5500원을 찍으며 상장 후 신저가도 갱신했다. 카카오게임즈와 넷마블도 각각 지난해 고점 대비 38.97%, 33.97% 떨어졌다.

주가 급락의 계기는 게임주들이 성장성을 입증해내지 못하는 일종의 어닝쇼크로 보인다. 위메이드 급락에 코스닥에서는 게임주 투심이 붕괴된 것 아니냐는 볼멘소리도 이어지고 있다.

한 주식 관련 온라인 커뮤니티에서는 인생 첫 투자금을 다 날렸다는 강한 성토가 나오는 등 혼란스러운 모습이 이어지고 있다. 20대 대학생 김모씨는 "적립식으로 투자를 시작했는데 한 순간에 거의 한 학기 수준 등록금을 다 날렸다"고 한숨을 내뱉었다. 이어 "투자는 개인 책임이지만, 회사에서 주가 방어도 좀 해야 하지 않느냐"고 목소리를 높였다.

또 다른 게임 종목 관련 투자자 20대 후반 직장인은 "평소 게임을 많이 했고, 또 (게임 분야도) 잘 알아서 회사 가치 등 나름 분석하고 수익도 좀 봤었다"라면서 "최근 관심 받고 있는 '플레이 투 언' (P2E·Play to Earn)에 대한 성과가 좀 불명확해서 주가 하락 등 그런게 아닌가 싶다"고 토로했다.

P2E는 '게임을 하면서 돈을 번다'는 개념이다. 유저가 게임을 하며 획득한 재화나 아이템이 블록체인 생태계에서 자산으로 활용할 수 있다. 예컨대 게임 속 캐릭터인 내가 채굴을 하고 가상화폐로 바꾼 뒤, 다시 이를 원화로 팔아 수익을 볼 수 있는 게임 환경을 말한다.

하지만 P2E는 이제 막 관심이 쏠리는 게임 속 새로운 수익구조로, 개인 투자자들의 우려와 같이 최근 불리해진 증시 환경으로 인해 가치가 크게 흔들리는 등 투자 위험도도 존재한다.

이를테면 미국 연방준비제도가 인플레이션(물가 상승)을 잡기 위해 긴축을 가속할 것이라는 전망이 제기되면서 시장 금리가 일제히 뛰어오르고, 미래가 불확실한 성장주에 타격을 가하는 상황이다.

지난해 최고의 수익률을 올린 상장지수펀드(ETF) 중 하나였던 게임 산업 관련 ETF는 올해 들어 최대 하락률을 기록하고 있다.한국거래소에 따르면 올해 들어 지난 11일까지 ETF 'KODEX 게임산업'은 29.65% 하락했다.

'KODEX 게임산업'에 이어 'HANARO Fn K-게임'(-28.24%), 'TIGER K게임'(-27.71%), 'KBSTAR 게임테마'(-27.28%), 'TIGER KRX게임 K-뉴딜'(-27.17%) 등의 ETF들도 줄줄이 하락했다. 여기에 개별 종목들의 실적이 시장에 신뢰를 주지 못하면서 주가 상황은 더 악화하고 있다.

한편 업계는 메타버스, NFT(대체 불가 토큰) 등 게임산업에 새롭게 불고 있는 산업 흐름에 대해서 정책 마련에 필요한 의견을 적극적으로 개진하겠다는 입장이다.

지난달 25일 서울 강남 토즈에서 열린 제11대 한국게임학회 출범을 기념한 기자간담회에서 위정현 한국게임학회장은 "NFT와 메타버스는 게임 산업 발전을 위한 새로운 동력으로 사용할 수 있을 것"이라며 "협회는 NFT, P2E에 대한 정책을 수립할 때 적극적으로 의견을 내놓도록 하겠다"고 밝혔다.

