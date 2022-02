"이달 말까지 약국·편의점에 자가검사키트 3000만명분 유통"

식약처, 선별진료소·취약계층 등 공공에도 2400만명분 공급

[아시아경제 조인경 기자] 식품의약품안전처가 이달 말까지 개인이 구매할 수 있는 코로나19 자가검사키트 3000만명분을 전국의 약국과 편의점으로 공급한다고 13일 밝혔다.

같은 기간 선별진료소와 취약계층 등 공공 분야로도 약 2400만명분을 공급할 예정이다.

식약처는 최근 2주간(1월29일~2월13일) 선별진료소 등에 1086만명분, 약국·온라인쇼핑몰 등에 2460만명분 등 총 3546만명분의 자가검사키트가 각각 공급됐다고 설명했다.

이날부터 3주간 시행되는 자가검사키트 온라인 판매 금지 조치에 따라 이번에 공급되는 개인 구매 가능 물량 3000만명분은 약국과 편의점에서만 구입할 수 있다. 다만 편의점은 지점별로 공급 개시 시점과 공급 기간이 달라질 수 있다.

구매 가능한 수량은 1인당 1회 5개로 제한되나, 개인이 여러 곳에서 중복해 구매하는 것을 막지는 않기로 했다.

식약처는 자가검사키트 생산업체와 협력해 생산량을 늘리도록 하고 유통 경로를 단순화해 개인이 필요할 때 적정한 가격으로 자가검사키트를 구매해 검사할 수 있도록 노력하고 있다고 강조했다.

또 3월에는 2월 공급물량의 2배가 넘는 총 1억9000만명분의 자가검사키트를 공공과 민간 분야에 공급할 예정이다.

식약처는 관계자는 "물량이 코로나19 검사에 충분하므로 개인이 미리 과다하게 구매할 필요가 없다"며 "보건소 선별진료소와 임시선별진료소에서는 무료로 검사가 가능하다"고 안내했다.

