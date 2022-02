TV토론회 후 날선 공방전…與 "윤석열 태도 고압적, 검사 나부랭이가"

[아시아경제 권서영 기자] 지난 11일 두 번째 대선후보 초청 TV토론회가 열린 가운데 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보 측이 토론 결과를 두고 날 선 공방을 이어갔다.

더불어민주당은 윤 후보의 토론 태도를 지적했다. 12일 박찬대 더불어민주당 선대위 수석대변인은 논평을 통해 "대선후보 TV토론에서 시종일관 고압적이고 오만한 태도를 보였다"며 "심지어 취조실에서 피의자를 심문하는 듯한 태도는 검사의 수사기법을 떠올리게 했다"고 말했다. 또한"(윤 후보는) 다른 후보들에게는 허위 사실까지 내세우며 네거티브로 일관했고 본인에 대한 검증 질문에는 거짓말과 모르쇠를 되풀이했다"고 덧붙였다.

박 대변인은 "더욱 가관이었던 것은 정책 질의에 말문이 막히자 그런 질문을 할 거면 질문하지 말라는 말까지 했다"고 비판했다. 그는 "윤 후보가 이 후보에게 질문할 때는 강압적인 어투로 몰아붙이고, 본인이 질문을 받을 때 심기가 불편했다고 질문을 거부하는 태도는 옳지 않다"며 "국민을 대신한 질문에 성실하게 답변하는 것이 후보자의 본분이라는 점에서 있을 수 없는 자세"라고 강조했다.

이어 박 대변인은 "국민은 안중에도 없는 태도라는 점에서 대선후보 TV토론 사상 최악의 막말"이라며 "역대 대선후보 중에 이렇게 오만한 후보는 없었다", "윤 후보는 국민께 무능을 감추기 위해 고압적인 태도로 불편한 질문을 거부하는 자질 없는 후보의 민낯을 보여주었다는 점을 지적한다"고 언급했다.

이재명 더불어민주당 후보는 12일 충청권 연설에서 "(윤 후보는) 5년짜리 권력이 검사한테 달려든다고 했다"며 "어떻게 감히 검사 나부랭이가 선출 권력에 그런 말을 할 수 있느냐"고 주장했다.

이에 국민의힘은 이 후보가 거짓 해명을 내놓았다며 반박에 나섰다. 같은 날 원일희 국민의힘 선대본부 대변인은 "어제 토론에서 이 후보는 두산이 73억원 헐값에 산 병원 부지를 상업 용지로 변경해 주고 수천억원 이익을 두산에 몰아준 것에 대해 칭찬받을 일이라는 궤변을 늘어놓았다. 과연 국민들께서 그렇게 보고 계실까"라며 의문을 제기했다.

원 대변인은 "성남시와 성남FC는 돈의 흐름과 성과급에 대한 자료를 일절 내지 않고 있다"며 "성과급을 가장한 대가성 있는 뇌물이므로 숨기는 것 아닌가"라고 반문했다. 이어 "이 수상한 자금의 의혹을 수사하던 차장검사는 상부의 수사 방해에 갈등을 빚다 결국 사표를 냈다"며 "그러나 아직 수사는 끝나지 않았다. 지금이라도 자금의 최종 수령자와 흐름을 명명백백히 밝혀야 할 것"이라고 촉구했다.

또 최지현 국민의힘 선대본부 수석부대변인은 "민주당이 김혜경 씨의 공금·관용차량 도둑질이 드러나고 TV토론에서도 일방적으로 밀리자 급조된 허위 네거티브를 또 냈다"고 강도 높게 비판했다. 그는 이 후보의 백형동 옹벽아파트 특혜 의혹과 관련해 "이런 거악과 권력형 비리에는 입을 닫고 있으면서 결국 거짓 네거티브나 하고 있단 말인가", "국민들께서 지켜보고 계신다. 이런 내로남불 행태에 준엄히 책임을 물으실 것"이라고 강조했다.

이 외에도 국민의당과 정의당 역시 이 후보와 윤 후보를 향해 비판의 목소리를 높였다. 홍경희 국민의당 중앙선대위 대변인은 논평에서 "토론회를 거듭할수록 양당 후보의 구태의연함에 피로감이 쌓여가는 듯하다"고 지적했으며 심상정 정의당 대선후보는 불기차(불평등·기후위기·차별) 후원회 3차 발족식에서 "선거판이 후보와 후보자 가족의 의혹들로 뒤범벅되어 매우 혼탁해졌다", "원칙도 가치도 시대정신도 다 사라진 퇴행적인 선거"라고 평했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr