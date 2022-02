韓美日외교장관회담 돌입, 북핵 해법 마련 주목

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관이 미국 하와이에서 북핵·미사일 등의 문제를 놓고 한·미·일 3국 공조 방안 마련에 나섰다.

정 장관은 12일(현지시간) 한미, 한일 외교장관회담에 이어 한·미·일 3국 외교장관회담을 연쇄적으로 열고, 북한 미사일 도발에 대한 대책과 북핵 협상 재개방안 등 현안에 대해 논의한다.

앞서 한·미·일 3국은 지난 10일 3국 외교장관 회담 사전 회의 성격의 북핵 수석대표 회의를 열고 북한의 미사일 도발 이후 대응 방안을 논의한 바 있다.

올들어 계속되고 있는 북한의 미사일 시험 이후 3국 외교장관들이 대면 회의에 나선 것은 이번이 처음이다.

3국 외교장관 회담은 지난해 9월 22일 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 계기로 열렸던 회담 이후 약 4개월 만이다.

한·미·일 3국은 이번 회담에서 북한의 핵·미사일 위협의 심각성에 대한 상황 인식을 공유하고 추가 대책을 포함한 새 대응 방안을 모색할 것으로 전망된다.

3국 장관들은 회의가 끝난 뒤 공동회견을 통해 북한의 미사일 도발에 대한 입장과 대응책을 밝히고 3국간 공조와 협력을 강화하기 위한 대책도 내놓을 것으로 전해졌다.

다만, 일부 인식차를 좁히지 못할 경우 막판 난항을 겪을 가능성도 배제할 수 없다.

북핵문제와 관련, 한국은 교착국면을 타개하기 위한 대화 재개 노력의 필요성을 강조하고 있지만, 일본은 그간 북한에 대한 ‘완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화’(CVID)를 주장하는 등 강경 기조를 보여와 입장차를 조율하는 문제가 관건이 될 것으로 보인다.

이중에서 한미 외교장관회담이 주목된다. 정 장관은 토니 블링컨 미 국무장관과 만나 한반도 및 동북아 현안 등에 대한 양자 협의를 가질 예정이다.

미국은 기본적으로 대화 기조를 유지하면서도 올해 들어서는 추가 제재에 무게를 두며 대북 압박을 병행하는 상황이다.

미국은 이번 회의에서 러시아의 추가 군사행동 가능성으로 일촉즉발의 위기가 계속되고 있는 우크라이나 문제를 포함해 대중국 견제 등 글로벌 현안도 함께 논의될 것으로 알려졌다.

앞서 정 장관은 전날 기자들과 만나 “한반도 문제에 있어 현상유지는 선택이 아니다. 한반도 평화 프로세스에서 후퇴라는 것은 생각할 수 없다"며 "북한이 대화의 장으로 나올 것을 강력히 촉구한다”고 말했다.

