[아시아경제 이선애 기자] 12일 오후 9시 19분께 인천시 중구 항동7가 인천컨테이너터미널에서 인천항운노조 조합원 A(42)씨가 교대근무를 위해 작업장으로 향하던 중 컨테이너 운송용 트레일러에 치여 숨졌다.

경찰은 트레일러 차량이 교차로에서 우회전할 때 A씨를 발견하지 못해 사고를 낸 것으로 보고 있다. 현재 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr