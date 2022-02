[주간리뷰] 경상수지 5년 만에 최대…물가상승 우려, 금융시장 흔들

지난해 경상수지가 883억달러 흑자를 기록했다. 2016년(979억2000만달러) 이후 5년 만에 최대 흑자다. 다만 수출보다 수입 증가 속도가 더 빨라지면서 상품수지는 1년 전보다 44억달러 줄었다. 이에 따라 지난해 경상수지는 한국은행의 전망치 920억달러에는 미치지 못했다.

지난해 경상수지 883억 흑자

지난 10일 한국은행이 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면 지난해 경상수지는 883억달러 흑자로 집계됐다. 전년(759억달러)보다 16.3%(124억달러) 늘었다. 하지만 한은이 당초 전망한 흑자 규모(920억달러)보다는 적었다. 상품수지 흑자가 762억1000만 달러로 1년 전보다 44억 달러 줄어든 영향이 크다.

황상필 한은 경제통계국장은 "전망치(920억달러)보다 실제 흑자액이 37억달러 정도 적었는데, 지난해 4분기 이후 원자재 가격 상승으로 수입이 급증하면서 예상보다 상품수지 흑자 폭이 줄었기 때문"이라고 설명했다. 지난해 연간 수출은 6500억1000만달러로 전년 대비 25.5% 늘었지만 원자재 가격 급등으로 수입(5738억1000만 달러)이 31.2% 급증했다.

지난해 12월만 보면 경상수지는 60억6000만 달러 흑자로 20개월 연속 흑자세를 이어갔다. 다만 흑자 규모는 1년 전에 비해 절반 수준으로 축소됐다. 한은은 올해도 경상수지 흑자를 예상하고 있지만 최근 원자재 가격 상승세가 계속되고 있는 만큼 올해 흑자 규모 역시 전망치를 밑돌 가능성이 크다는 분석이 많다.

올해 경상수지 리스크 요인으로 국내외 전염병 확산세, 글로벌 공급 차질, 원자재 가격 급변, 중국 경제 성장률 변화 등이 꼽힌다. 황 국장은 상품수지 전망에 대해 "우리나라 수출입에 미치는 변수들이 워낙 많기 때문에 지금 가늠하기는 어렵다"고 말했다.

미 물가쇼크…금융시장 흔들

최근 미국의 소비자물가지수가 크게 오르면서 국내 금융시장도 흔들렸다. 미국의 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률(전년 동월 대비)은 시장 전망치 7.2%보다 크게 높은 7.5%를 기록했다. 1982년 2월 이후 최고치다. 이에 따라 시장에서는 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 강화 우려가 커졌다.

미국의 소비자물가상승률이 40년 만에 최고 수준으로 오르면서 국내 주가와 원화·채권 가격도 동반 하락했다. 전날 코스피지수는 4거래일 만에 약세로 돌아서 전 거래일보다 24.22포인트(0.87%) 내린 2747.71에 마쳤다. 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 7.9bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 2.343%에 장을 마쳤다.

10년물 금리는 6.1bp 상승한 연 2.747%로 2018년 6월7일(연 2.750%) 이후 최고치를 기록했다. 통상 채권 금리가 올라가면 가격은 하락한다. 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 2.0원 오른 달러당 1,198.5원에 거래를 마쳤다. 시장에서는 물가상승이 전방위로 확산하는 상황을 고려했을 때 당분간 고물가 압력이 이어질 것이란 분석이 나온다.

정부·한은 "국고채 추가 단순매입 추진"

물가상승 압력과 금융시장 불안정 우려가 커지면서 재정·통화·금융당국 수장들이 한자리에 모여 협력 방안을 논의했다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관과 이주열 한은 총재, 정은보 금융감독원장, 도규상 금융위 부위원장은 전날 서울 은행회관에서 확대거시경제금융회의를 열었다.

홍 부총리 등은 이날 세계적인 물가상승과 주요국 통화정책 전환 등에 따른 대내외 리스크 요인들이 확대되고 있는 만큼 거시경제와 금융부문의 안정적 관리가 매우 중요하다는 데 뜻을 모았다.

한은은 최근 빠르게 오르고 있는 국채금리 안정을 위해 국고채 추가 단순매입과 통화안정증권(통안채) 월별 발행물량 조절 등을 적기에 추진하기로 했다. 국고채 단순매입은 중앙은행이 정부가 발행하는 국채를 직접 매입하는 직매입과 달리 유통시장에 풀린 국채를 사들이는 것을 의미한다.

기재부는 추경에 따른 국고채 발행분을 최대한 균등 발행하기로 했다. 또 국제유가 상승과 가공식품·외식가격 인상 등으로 상반기 물가상승 압력이 크게 확대되고 있는 것을 고려해 재정·통화·금융정책 부문에서 더욱 협력하기로 했다.

소상공인·자영업자 부채 리스크 축소를 위한 연착륙 방안도 마련한다. 대출 만기 연장과 상환 유예의 연장 여부는 다음달 중 결정하되 자영업자 상황에 맞는 맞춤형 지원 방안을 만들기로 했다. 올해 3월이 기한인 한은의 자영업자 대상 금융중개 지원 대출 연장 여부도 함께 검토한다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr