경남교육청, 초등 교실 놀이 수업자료 3200부 배부 … “잘 노는 아이가 쑥쑥 크는 법이죠”

코로나19에도 가능, 비접촉 놀이도 수록



올해 놀이문화 활성화 지원단 확대할 것

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상남도교육청이 놀이 수업자료 ‘교실에서 쉽게 할 수 있는 놀이 수업’ 책자를 제작해 도내 초등학교에 배부했다.

경남교육청은 코로나19 대확산으로 체육수업 등 바깥 활동이 제한된 학생들의 신체와 정신의 균형적인 발달을 돕고자 놀이 수업 책자 3200부를 각 초등학교에 보급했다.

놀이 수업 자료집은 학생들에게 수업 참여 의지를 북돋아 주고 교사들의 놀이 활동에 대한 접근성을 높이는 ‘쓰임’을 바탕으로 만들었다고 밝혔다.

9가지 범교과 학습 주제를 놀이와 연계해 교과와 창의적 체험활동 등 교육 활동 전반에 활용하게 했다.

놀이 활동에 필요한 자료는 학습지 형태로 만들고 프레젠테이션(PPT) 놀이 설명 자료를 제공해 관련 자료를 준비하는 부담을 줄였다.

코로나19 상황에서 쉽게 할 수 있는 비접촉 놀이도 추가해 학교에서의 놀이 문화가 활성화되도록 마련했다고 설명했다.

경남교육청은 ‘어린이 놀 권리 보장에 관한 조례’가 제정된 후 어린이 놀이문화 활성화 정책을 추진해왔다.

교육과정을 탄력적으로 운영해 놀이 시간을 보장하고 학교 실내외 놀이 바닥 그림 사업을 30개 학교에 지원했으며 교육과정과 연계한 놀이 지도 자료를 개발 보급하고 놀이문화 활성화 지원단을 운영했다.

올해는 놀이문화 활성화 지원단을 확대해 수업 연수와 지도 상담을 진행할 예정이며 놀이 수업 지도 영상 자료를 제작해 학교 현장의 접근성과 실용성을 높일 방침이다.

김승오 초등교육과장은 “잘 놀아야 잘 큰다는 말처럼 놀이는 아이의 성장에 큰 힘이 된다”며 “마음껏 놀 수 있게 시간과 공간을 마련하고, 다양한 경험을 하도록 학교 현장을 적극적으로 지원할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr