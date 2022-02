美 제재에도…사상 최대이익 中 SMIC "올해 50억달러 투자"

중국 최대 파운드리 SMIC, 생산능력 확장 계획

미 제재에도 5G·차량용 수요 증가에 작년 순익↑

[아시아경제 이혜영 기자] 중국 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 SMIC가 올해 50억달러(약 5조9800억원)를 투자한다.

12일 대만 타이베이타임스와 주요 외신에 따르면 SMIC는 올해 반도체 생산 능력을 늘리기 위해 50억달러를 신규 투자하겠다고 발표했다. 지난해 투자액 45억달러(약 5조3800억원)보다 6000억원 가량 늘어난 것으로 사상 최대 규모다.

SMIC는 신규 투자를 통해 월간 반도체 생산 능력을 끌어올릴 계획이다. SMIC는 8인치 웨이퍼 기준 현재 13만개 수준인 생산량을 점진적으로 15만개까지 늘릴 수 있을 것으로 전망했다.

SMIC는 미국 정부의 제재에도 불구하고 지난해 실적이 큰 폭으로 뛰었다. 회사는 지난해 순이익이 17억달러(약 2조350억원)로, 전년(7억1600만달러) 실적보다 2배 이상 증가했다고 밝혔다.

이는 5세대(5G) 이동통신용 스마트폰, 스마트 차량, 가전제품의 수요가 급증한 데 따른 것으로 분석된다.

상하이에 본사를 둔 SMIC는 중국 '반도체 굴기'의 첨병 역할을 하는 기업이다. 대만의 시장조사기업인 트렌드포스에 따르면 SMIC의 지난해 1분기 매출 기준 순위는 세계 5위다.

미국은 도널드 트럼프 행정부 시절인 2020년 SMIC를 상무부의 제재 대상 리스트에 올렸다. 때문에 SMIC는 세계 유일의 극자외선(EUV) 노광장비를 생산하는 ASML로부터 장비를 공급받지 못하는 등 첨단공정 도입에 차질을 빚고 있다.

전 세계가 반도체 패권 잡기에 전력을 기울이는 가운데 중국은 반도체 굴기를 앞세워 SMIC를 비롯한 칭화유니 등 자국 반도체 기업을 전폭 지원하고 있다. 중국 정부는 반도체 기업에 세금 감면, 인센티브, 보조금 지급 등 파격적 지원을 아끼지 않고 있다. SMIC의 핵심 생산 시설이 있는 상하이시도 최근 반도체 재료와 장비 등에 투입되는 설비투자의 최대 30%까지 보조금을 주는 정책을 실시한다고 발표했다.

이 같은 움직임은 대형 기업 뿐만 아니라 중소형 반도체 관련 기업에도 적용, '작은 거인' 육성 전략으로 이어지고 있다. 중국 재정부는 2025년까지 작은 거인 기업 1만개 설립을 목표로 중소기업 지원금 100억위원(약 1조8790억원)을 책정했다.

중국은 5G, 클라우드, 인공지능(AI), 자율주행, 무인기, 우주 개발 등 여러 첨단 기술 분야에서 약진하고 있지만 반도체 분야에서는 아직 격차를 좁히지 못하고 있다. 2021년 중국의 반도체 수입액은 3500억달러(약 419조원)로, 중국 전체 수입액의 약 13%를 차지했다.

