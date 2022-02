안철수-윤석열 '노동이사제' 충돌…"공기업 개혁 타격"VS"도덕적 해이 제재"

11일 저녁 2차 TV토론서 발언

안철수 "잘못 알고 있는 부분 있는데 여전히 찬성하나"

윤석열 "한수원 노동이사 있었다면 원전 경제성 평가 조작 없었을 것"

[아시아경제 금보령 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보가 '노동이사제' 도입을 놓고 충돌했다.

안 후보는 11일 저녁 한국기자협회 주최로 열린 2차 TV토론에서 "강성 귀족노조가 젊은 사람들의 새로운 일자리 만드는 걸 막고 있다. 본인의 처우가 훨씬 중요하다보니 기업이 새로운 사람을 고용할 수 없는 건데 노동이사제까지 도입되면 공기업 개혁이 심각하게 타격 받을 수 있다"고 밝혔다. 윤 후보는 노동이사제 도입에 찬성하는 입장이다.

이어 안 후보는 "어느 기사에서 '노동이사라고 해서 노조 출신이 아니고 노조 출신 변호사가 많다'고 말했다"며 "실제 조사해보니 서울시 산하 20개 공기업의 노동이사 26명 중 15명이 민주노총, 7명이 한국노총 출신이었다. 이렇게 잘못 알고 있는 부분 있는데 여전히 노동이사제에 찬성하는가"라고 질문했다.

윤 후보는 "공공기관은 국민의 것이기 때문에 정부에서 임명한 간부와 다른 입장 있는 사람들이 이사가 돼 도덕적 해이를 제재할 필요가 있다"며 "한수원에 노동이사가 있었다면 원전 경제성 평가 조작은 없었을 것"이라고 답변했다.

