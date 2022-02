서울시, '다함께 어린이집' 150개소로 확대…서울형 공유어린이집에 적용

작년 30개소 시범사업 이어 올해 150개소로 확대해 ‘서울형 공유어린이집’과 통합 운영

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 양육자, 어린이집, 지역사회가 하나의 보육공동체가 되어 질 높은 돌봄 환경을 만드는 참여형 보육 ‘다함께 어린이집’을 작년 30개소에서 올해 150개소로 확대 운영한다고 13일 밝혔다.

‘다함께 어린이집’은 양육자와 어린이집이 지속적·자발적인 참여로 신뢰 관계를 구축하고, 유아숲·공원·학교 등 지역사회의 다양한 물적·인적 자원을 연계해 보육의 질을 높이는 서울형 보육 모델이다. 서울시는 작년 25개 자치구 30개소 어린이집을 선발해 ‘다함께 어린이집’을 시범운영 했다.

특히 올해부터 모든 ‘다함께 어린이집’을 ‘서울형 공유어린이집’에 통합해 운영한다. 시는 서울시 전역으로 확대해 서울시 대표 보육브랜드로 키운다는 목표다. 이달 중 선정돼 3월부터 운영을 시작하는 ‘서울형 공유어린이집’ 150개소(40개 공동체)에 ‘다함께 어린이집’의 보육 프로그램이 적용돼 보육의 질이 한층 업그레이드될 것으로 보인다.

앞서 서울시는 작년 8월부터 ‘다함께 어린이집’ 30개소 시범운영을 통해 양육자 역량강화, 보육교사 활동지원, 운영위원회 활성화, 지역사회 참여를 시행한 바 있다. 6개월의 짧은 운영 기간임에도 양육자, 보육교사, 원장 등 참여자들의 만족도가 높은 것으로 나타났다. 보육 역량을 높이기 위한 다양한 활동에 양육자, 어린이집, 지역사회가 다함께 참여함으로써 아이들의 공동양육자로서 상호 간 신뢰감을 높이는 계기를 마련했다는 평가다.

한편 서울시와 서울시여성가족재단은 '2021년 서울시 ‘다함께 어린이집’ 시범사업 사례집'을 발간했다. ‘다함께 어린이집’ 30개소에서 실천한 프로그램 내용과 양육자, 보육교사, 운영위원, 원장 등 구성원들의 참여 소감을 담았다. 또한 양육자와 보육교사가 아이들과 함께 놀 수 있는 지역기관 270여 곳을 소개하는 마을 돌봄 지도 ‘다함께 놀자’도 제작했다.

김선순 서울시 여성가족정책실장은 “다함께 어린이집은 양육자와 어린이집, 지역사회가 하나의 보육공동체를 이루는 참여형 보육사업이란 점에서 큰 의미가 있다”며 “올해는 ‘서울형 공유어린이집’과 통합해 더욱 내실을 기하고 보육 및 양육에 참여하는 모든 구성원이 행복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr