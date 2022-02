HMM 신임 대표이사에 김경배 전 현대위아 사장 내정

[아시아경제 김흥순 기자] 김경배 전 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 174,000 전일대비 500 등락률 +0.29% 거래량 96,951 전일가 173,500 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 라온피플, 현대글로비스와 공급 계약 해지기아·글로비스, 환경이슈 우수대처 인정받아현대글로비스, 보통주 1주당 3800원 현금배당 결정 close · 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 65,800 전일대비 1,000 등락률 -1.50% 거래량 121,993 전일가 66,800 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목] 현대위아, 中 가동률 목표치 낮아…하반기부터 실적 회복 가능현대위아, 오는 28일 기업설명회 개최현대위아, 자동차 부품사 최초 '가상현실 디지털 전시장' 열어 close 사장이 국내 최대 컨테이너 선사인 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 300 등락률 -1.22% 거래량 1,452,809 전일가 24,650 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 물러난다…채권단, 후임 선정 작업 착수주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장HMM, 올해 첫 임시선박 출항…"국내 수출물류 지원" close 의 새 대표이사 사장으로내정됐다.

11일 재계에 따르면 산업은행 등 HMM 채권단은 지난 9일 경영진추천위원회를 열어 배재훈 현 사장의 후임자로 김 전 사장을 내정했다. 배 사장의 임기는 다음 달 26일 끝난다. 김 내정자는 다음 달 열리는 주주총회를 거쳐 공식 취임할 예정이다.

김 내정자는 1990년 연세대 경영학과를 졸업한 뒤 현대정공(현 현대모비스)에 입사해 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장을 10년간 보좌했다. 이후 현대모비스 기획실장, 현대자동차그룹 비서실장·글로벌전략실장 등을 거쳐 현대글로비스 사장과 현대위아 사장 등을 지냈다.

한편 LG반도체 해외마케팅 부사장과 범한판토스 대표 등을 역임한 배 사장은 2019년 3월 2년 임기로 HMM 대표로 선임됐으며, 역대 최대 실적 달성 등의 공로를 인정받아 지난해 3월 임기가 1년 연장됐다.

