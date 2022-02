[올림픽]'팀 킴' 유럽선수권 우승팀 상대로 첫 승

두 번째 경기서 영국 9-7로 이겨…1승 1패

컬링 여자 4인조 국가대표팀이 지난해 유럽선수권대회에서 우승한 영국을 상대로 2022년 베이징 동계올림픽 첫 승리를 따냈다. 김은정·김경애·김초희·김선영·김영미로 구성된 일명 '팀 킴(강릉시청)'은 11일 중국 베이징 국립 아쿠아틱 센터에서 열린 베이징 동계올림픽 컬링 여자 4인조 리그 두 번째 경기에서 영국을 9-7로 이겼다. 전날 캐나다와 첫 번째 경기에서 7-12로 졌던 팀 킴은 이로써 1승 1패를 기록했다. 이번 대회 리그에는 열 팀이 참여했다. 상위 네 팀이 토너먼트로 메달 주인공을 가린다. 팀 킴은 12일 오전 10시 5분(한국시간) 러시아올림픽위원회(ROC)를 상대로 세 번째 경기를 치른다.

팀 킴은 2엔드 다득점 기회에서 마지막 스톤이 상대 1번이 아닌 자신들의 2번 스톤을 건드려 선취점을 뺏겼다. "화이팅"을 외치며 전열을 재정비한 선수들은 3엔드에서 상대 실책을 틈타 2점을 얻었다. 4엔드에서 대량 실점 위기마저 극복해 점수 차를 2점(1-3)으로 벌렸다. 팀 킴은 7엔드와 8엔드에서 연달아 실점해 5-6 역전을 허용했다. 하지만 9엔드에서 마지막 스톤이 절묘한 움직임으로 영국의 1번 스톤을 바깥으로 밀어내 4득점했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr