네이버, 자회사 스노우 유상증자에 1500억 출자

[아시아경제 김흥순 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 327,500 전일대비 4,000 등락률 -1.21% 거래량 450,896 전일가 331,500 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 '美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들'美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공 close )는 11일 자회사 스노우의 유상증자에 참여해 1500억원을 출자한다고 공시했다. 출자 목적은 사업경쟁력 강화 및 신규 투자자금 확보다. 이번 출자를 포함하면 네이버가 스노우에 투자한 자금은 총 5970억원에 이른다.

