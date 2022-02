이준석 "윤석열-안철수 단일화, 더더욱 수면 아래로 가라앉을 것"

"文 발언 등 갈수록 윤석열 정권교체 부각"

[아시아경제 박준이 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보 간 단일화에 대해 "더더욱 수면 아래로 가라앉을 것"이라고 단언했다.

이 대표는 11일 '열정열차' 탑승 일정 중 충남 보령시 대천역에서 기자들과 만나 "안 후보도 여러 상황을 놓고 본인에 최적화된 상황을 원하고 선택했겠지만, 최근 문재인 대통령이 윤 후보의 통상적인 발언에 대해 과격하게 반응하면서 우리 윤 후보가 정권교체의 유일한 대안이라는 것이 갈수록 부각되고 있다"며 이같이 밝혔다.

또 "단일화라는 용어를 좋아하지 않는다"며 언급 자체를 피했다. 그는 "단일화라는 게 협상에 의해 서로 간과 조건을 맞추는 과정이 필요한데 그건 불필요하다 생각한다"며 "만약 정권교체 대의에 동참하는 다른 형태의 선택이 있을 경우 그에 걸맞는 예우를 해야 하고 존중해야 한다"고 말했다.

이어 "지금 시점에서 국민이 윤 후보를 야권의 정권교체 대표 주자로 인정하는 상황에서 다른 가능성을 언급하는 건 정권교체 바람을 잦아들게 하는 효과가 있기에 우리 당내에서 (단일화 이야기가) 특히 안 나왔으면 좋겠다"고 일축했다.

서울 종로 지역에 전략 공천된 최재형 전 감사원장에 대한 더불어민주당의 비판과 관련해선 "최재형 전 감사원장은 우리 당 대선 과정에 참여하면서 모범적이면서 무엇보다 정권교체의 대의면에 있어 훌륭한 기여를 해 왔다"며 "무엇보다 공천관리위원회에서 충분히 선거에서의 경쟁력을 확인했다. 정치 신인이면서 풍부한 경험을 바탕으로 선거에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상한다"고 답했다.

