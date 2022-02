[아시아경제 오규민 기자] 건설사들이 박덕흠 국민의힘 의원의 ‘이해 충돌’ 의혹을 보도한 MBC ‘탐사기획 스트레이트’를 상대로 낸 정정보도 청구 소송에서 패소했다.

서울서부지법 민사12부(이병삼 부장판사)는 이준종합건설, 혜영건설 등 5개 건설사가 MBC를 상대로 낸 정정보도 청구 소송을 기각했다고 11일 밝혔다.

MBC ‘탐사기획 스트레이트’는 2020년 8월 박 의원 가족 소유의 건설회사가 감사를 받는 기관으로부터 수백억원대의 공사를 지속적으로 수주했다는 의혹을 보도했다.

이에 건설사들은 MBC를 상대로 해당 방송에 대한 정정보도 청구 소송을 제기했다.

박 의원은 같은 해 9월 “무소속으로 진실을 밝히겠다”며 탈당한 후 지난해 12월 복당했다.

