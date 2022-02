“조선왕실 고문서 공동연구” … 경상국립대 고문헌도서관, 한국학중앙연구원 장서각과 업무협약

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대 고문헌도서관과 한국학중앙연구원 장서각은 소장한 고문헌의 공동 학술 연구와 상호 대여 전시 등 공동 프로젝트를 추진한다.

두 기관은 상호협력을 위해 지난 10일 경상국립대 가좌캠퍼스에서 업무협약을 체결했다.

고문헌도서관과 장서각이 소장하고 있는 조선 왕실 발기자료는 각각 206점, 966점이다. 양 기관은 이번 협약을 바탕으로 ▲소장 고문헌의 공동 학술 연구 및 번역·출판 ▲소장 고문헌 실물 자료의 상호 대여 전시 ▲대중화를 위한 소장 고문헌의 디지털화·복제, 콘텐츠 개발 ▲고문헌의 공동 번역·출판·연구·재현 결과물 공유 ▲고문헌의 보존 및 활용을 위한 양 기관의 인적 교류 등을 위해 서로 노력하기로 뜻을 모았다.

기근도 고문헌도서관 관장은 “양 기관이 소장한 고문헌과 왕실 고문서에 관한 공동 연구와 실물 자료의 상호 대여 전시가 활발하게 이뤄지길 바란다”고 말했다.

주영하 장서각 관장은 “조선 왕실 기록문화 유산 중 고종대 고문서인 발기는 기존 알려지지 않은 역사적 사실을 가장 잘 파악할 수 있는 귀중한 자료”라며, “고종대 왕실의 실제 생활을 복원하는 데 큰 진전이 있을 것”이라고 했다.

경상국립대 고문헌도서관은 1986년부터 고문헌 수집에 착수해 문천각을 설치했다. 2018년 2월에는 문천각을 확대 개편한 고문헌도서관을 개관했다.

현재 경남지역 고문헌 8만5000여점을 수집, 관리하고 있다. 재일교포 허영중 씨가 기증한 고문헌 중 고종황제 명성황후 다례 발기 206점을 발견해 2019년 8월 경상남도 유형문화재 제648호로 지정받았다.

한국학중앙연구원 장서각은 2019년부터 조선 왕실 유물 소장 기관 간 협업과 발전을 위해 서울대학교 규장각한국학연구원, 국립고궁박물관과 공동 학술대회를 매년 주관하고 있다.

양 기관은 협약 체결 후 한국학중앙연구원 장서각에서 ‘왕실 발기, 새로 읽는 왕실 문화’라는 주제로 5월부터 6월까지 기획전을 개최하고, 이후에는 경상국립대학교에서 2차 전시회를 개최할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr