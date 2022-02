한은 "금융시장 변동성 확대…국고채 추가 매입 필요"

한국은행은 11일 이승헌 부총재 주재로 상황점검회의를 개최해 미국 국채 시장 상황을 점검하고 국내 금융·외환시장에 미칠 영향에 대해 논의했다고 밝혔다.

이 부총재는 회의에서 "주요국의 통화정책 정상화 가속 예상 등으로 국제금융시장의 불확실성이 한층 높아지면서 국내 금융시장의 변동성도 확대될 수 있다"며 "관련 부서는 비상계획을 점검하는 한편 금융시장이 과도하게 변동할 경우 필요한 시장안정화 조치를 적기에 시행할 수 있도록 만반의 준비를 해달라"고 당부했다.

미국은 지난달 소비자물가가 시장 예상을 상회하면서 국채 금리가 급등하고 주가는 하락하고 있다. 미국 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 7.5% 올라 1982년 2월 이후 약 40년 만에 최대 상승폭을 기록했다.

발표 직후 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 물가 상승에 대비하기 위해 오는 7월까지 금리를 1%포인트 인상해야 한다며 매파적(긴축 선호) 입장을 나타내 미 국채금리를 더욱 끌어올렸다.

이 부총재는 "시장 상황에 따라 국고채 추가 단순매입, 통화안정증권(통안채) 월별 발행물량 조절 등의 시장안정화 조치를 취할 필요가 있다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr