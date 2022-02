도심에 출몰한 공룡…'쥬라기 월드: 도미니언' 6월 개봉

[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '쥬라기 월드: 도미니언'이 오는 6월 개봉한다.

유니버설픽쳐스는 11일 이같이 밝히며 예고편을 공개했다.

'쥬라기 월드'는 두 편을 선보여 전 세계 약 3조 6161억 원 수익을 달성하며 흥행을 거둔 블록버스터 시리즈다. 세 번째 시리즈 '쥬라기 월드: 도미니언'은 이슬라 누블라 섬이 파괴된 '쥬라기 월드: 폴른 킹덤' 4년 후의 이야기를 다룬다.

세상 밖으로 나온 공룡과 인류 역사상 겪어보지 못한 가장 위협적인 생명체의 위협 속에서 살아남아야 하는 인간의 모습이 그려진다. 고립된 테마 파크에서 시작되었던 시리즈 전 편들과 달리 섬을 탈출해 도심에 출몰한 거대한 공룡들의 모습이 업그레이드 된 스케일로 펼쳐진다.

'쥬라기 월드: 도미니언' 제작 총괄로 스티븐 스필버그 감독과 '쥬라기 월드'의 콜린 트레보로우 감독, 존 슈와츠먼 촬영감독이 다시 합류했다.

배우 크리스 프랫, 브라이스 달라스 하워드, 드완다 와이즈와 '쥬라기 공원'(1993) 시리즈의 주역 로라 던, 제프 골드브럼, 샘 닐이 출연한다.

