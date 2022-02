화순군, 16일까지 ‘산림바이오매스 산물 수집단원’ 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 오는 14일부터 16일까지 ‘산림바이오매스 산물 수집단원’ 36명을 모집한다고 11일 밝혔다.

모집 대상자는 군에 주민등록을 둔 만 18세 이상 주민으로, 정기적인 소득이 없어야 한다.

신청은 주거지 읍·면 행정복지센터 산업팀 또는 일모아시스템에서 신청하면 된다.

군은 산림분야 자격증 소유와 기술교육 이수 여부, 산림 관련 고등학교 이상 졸업자, 관련 업무 활동경력 등 기준에 따라 대상자를 선정할 계획이다.

산물 수집단에 선발되면, 내달부터 오는 4월까지 주요 도로변, 생활권 주변 등 가시권 산림 내 덩굴 등을 제거, 숲 가꾸기 실행지의 산물 수집 등 산림바이오매스 활용 촉진 활동을 하게 된다.

군 관계자는 “산림 일자리 창출을 통해 지역 경제 활성화에 도움이 되도록 노력하겠다”며 “취업 취약계층과 장년층의 많은 관심과 신청을 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 화순군 누리집 고시공고에 게재된 공고문을 참고하면 된다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr