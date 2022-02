[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 이번 ‘월간 십일절’에서 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥한 ‘사회관계망서비스(SNS) 핫템’ 핸드메이드 상품 기획전을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 행사에서는 ▲퍼스널 레터링 ▲아뜰리에 샵 ▲디저트 맛집 ▲손으로 만드는 힐링 ▲제로웨이스트 ▲프래그런스 샵 ▲데스크테리어 ▲클린뷰티 등 8가지 테마를 선정했다.

핸드메이드 대표 상품으로는 우드각인 케이스(퍼니데일리), 라탄 공예(라탄이랑 실랑이), 티라미수 세트(망원동티라미수) 등 총 80여 개 상품과 판매자를 섭외했다.

11번가는 기획전 내 상품을 구매한 뒤 이달 중으로 동영상·포토 리뷰를 남긴 고객 중 추첨을 통해 1000명에게 SK페이포인트 5000점을 적립해 주는 이벤트도 진행한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr