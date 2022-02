안철수 "불법시 대통령 단죄…정치보복은 안 돼"

'적폐수사' 두고 충돌한 文·尹

安 "권력형 비리·부정부패 뿌리 뽑아야…정치보복도 안 돼"

"정치보복 악순환 끊을 유일한 적임자는 안철수"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 문재인 대통령이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '적폐수사' 발언에 강한 불쾌감을 드러낸 것과 관련해 안철수 국민의당 후보는 "불법이 있으면 대통령이 아니라 대통령 할아버지라도 단죄해야 한다"면서도 "그러나 정치보복은 안 된다"라고 강조했다.

안 후보는 10일 오후 자신의 페이스북을 통해 "87년 민주화 이후 정권이 바뀔 때마다 반복해 온 단절과 부정의 역사를 끝내겠다"며 "정치보복의 악순환을 끊을 유일한 적임자"라고 밝혔다.

그는 "누구도 불법을 저지르고 법의 심판에서 벗어날 수 없다. 그것이 법치주의이며, 정의이고, 공정"이라며 "진영에 따라, 정권에 따라 달라질 수 없는, 또 달라져서는 안 되는 확고한 원칙"이라고 전했다.

그러면서도 "그러나 정치보복은 안 된다"고 강조했다. 그는 "시스템에 따라 수사한다고 하지만 그 시스템에 명령하는 것은 사람이며 그 사람의 의지에 따라 얼마든지 수사 범위와 강도는 달라질 수밖에 없다"면서 "보복은 분노를 낳고, 분노는 복수를 낳고, 그 복수가 다시 보복을 낳는 악순환은 국민통합과 대한민국 미래를 위해서 결코 바람직하지 않다"고 주장했다.

지난 1월 '정치보복 금지'를 선언했던 안 후보는 "권력형 비리나 공직부패는 지위고하, 네 편 내 편을 막론하고 단호하게 뿌리 뽑아야 하지만, 정치적 목적으로 상대방을 죽이기 위한 목적의 정치보복은 이제 누군가는 끊어야 한다"며 "저는 오직 국민통합과 미래를 향해 앞으로만 나아가겠다"고 밝혔다.

