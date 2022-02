“플스 마니아 광클 준비하세요” G마켓·옥션, PS5 예약구매 응모 이벤트

[아시아경제 전진영 기자] G마켓과 옥션이 11일 정오부터 오는 13일 자정까지 ‘PS5 예약구매 참여 응모 이벤트’를 진행한다. 100원 응모권을 구입 후 당첨되면 PS5 예약구매 기회를 얻을 수 있다.

대상 품목은 ‘PlayStation®5 Digital 에디션’과 ‘PlayStation®5 Disk 에디션’ 2종으로 지속되는 물량 부족으로 품귀 현상이 이어지는 인기제품이다.

해당 기간 동안 G마켓과 옥션 프로모션 페이지에서 ‘예약구매 참여 100원 응모권’을 구매하면 참여가 가능하다. 응모권 구매자 중 당첨자를 선정, ‘PS5’ 예약구매 참여 기회를 부여한다. 당첨자에게는 2월 17일 18시까지 휴대폰 LMS 메시지를 통해 개별 연락하여 구매 링크를 안내한다. 100원 응모권은 당첨자 선정 후 자동으로 환불된다.

당첨자 한정 예약구매는 오는 17일부터 19일까지 사흘 간 진행되며, 제품은 이달 28일부터 순차적으로 발송할 예정이다. 많은 인기를 끄는 제품인 만큼 부정주문 방지를 위해, 전화번호를 안심번호로 기입 시 추첨에서 제외된다. 또한 구매 후 받는 주소 변경 시 구매가 취소된다.

보다 자세한 내용은 G마켓과 옥션 사이트 검색창에 PS5를 검색한 후 ‘플레이스테이션 공식 스토어’에 접속하면 확인할 수 있다. 상세 문의 및 당첨자 확인은 에이티게임을 통해 가능하다.

이형석 G마켓 디지털리빙실 매니저는 “집콕 기간이 늘어나며 집에서 즐거운 여가시간을 보낼 수 있도록 PS5 예약구매 참여 응모 이벤트를 진행한다”며 “플레이스테이션 마니아들에게는 인기제품을 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것이다”고 전했다.

