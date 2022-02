이재명, 윤석열에 "무능한 복수자 필요없다…국민에 사과하라"

"정치보복 공언하는 대선후보는 헌정사상 처음"

윤석열 "법과 원칙에 따른 성역 없는 사정 강조한 것"

[아시아경제 박현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 '전(前) 정권 적폐 수사'를 언급한 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "지금은 정치보복 아닌 위기극복 경제회복에 주력할 때"라면서 "국민께 사과하시기 바란다"고 요구했다.

앞서 윤 후보는 전날 공개된 중앙일보 인터뷰에서 '집권 시 전 정권 적폐청산 수사를 할 것이냐'는 질문에 "해야죠, 해야죠. (수사가) 돼야죠"라며 "그러나 대통령은 수사에 관여 안 할 것"이라고 말한 바 있다. 전 정부에 대한 수사가 정치 보복으로 흐르게 되는 것 아니냐는 우려에는 원칙을 강조하며 "다 시스템에 따라서 하는 것"이라면서 "검찰 수사는 사법부의 견제, 통제를 받으면서 법 절차에 따라 진행된다"고 설명했다.

이를 두고 이 후보는 10일 자신의 페이스북에 글을 올려 "정치보복 공언하는 대선후보는 헌정사상 처음"이라고 비판했다.

이 후보는 "지도자의 무능과 사감은 국민에겐 죄악"이라며 "보복과 분열이 아니라 위기극복과 민생경제 살리기에 힘모을 때다. 지금 대한민국에는 무능한 복수자가 아니라, 위기에 강한 통합대통령, 유능한 경제대통령이 필요하다"고 짚었다. 이어 "지금은 대통령의 자질과 능력을 검증하는 과정"이라며 "검찰 책임자로서 눈을 감았던 적폐가 있다는 의미든, 없는 적폐를 조작하겠다는 뜻이든 모두 심각한 문제이고 국민모독"이라고 지적했다.

논란이 커지자 윤 후보는 '원칙'을 강조한 것이라고 해명했다. 그는 이날 오후 재경전라북도민회 신년인사회에 참석한 뒤 기자들과 만나 "우리 문재인 대통령께서도 늘 법과 원칙에 따른 성역 없는 사정을 늘 강조해오셨다"며 "저 역시도 권력형 비리와 부패에 대해서는 늘 법과 원칙, 공정한 시스템에 의해서 처리돼야 한다는 말을 드려왔다. 그건 제가 검찰 재직할 때와 정치 시작하고 오늘에 이르기까지 전혀 변화가 없다"고 말했다.

'문재인 정부의 대표적인 적폐는 무엇이냐'는 질문에는 "오늘은 그 얘기는 안 하는 게 좋겠다"고 말을 아꼈다.

