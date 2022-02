[아시아경제 유병돈 기자] 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 26,000 전일대비 1,250 등락률 +5.05% 거래량 2,431,915 전일가 24,750 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 최대수혜株, 또 한 번 역사 기록!신풍제약, 코로나 치료제 피라맥스 영국서 임상 3상 시험계획 신청 close 은 지난해 영업손실이 137억3377만원으로 적자 전환했다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1892억3723만원으로 4.31% 감소했다. 당기순손실은 125억4627만원으로 적자 전환했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr