러시아, 日 사도광산 세계문화유산 등재 반대 입장…"역사지우기" 비판

[아시아경제 이기민 기자] 일본이 사도 광산을 유네스코 세계문화 유산 등재를 추진하는 가운데 세계유산위원회 위원국인 러시아가 반대 입장을 냈다.

리아노보스티 통신에 따르면 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 9일(현지시간) 정례 브리핑에서 러시아가 관련 문제에 주목하고 있다면서 반대 취지의 발언을 했다.

앞서 일본 정부는 일제 강점기 시절 조선인 강제 노역 현장인 사도 광산을 유네스코 세계문화유산으로 등록하기 위해 지난 1일 유네스코 세계유산센터에 추천서를 제출했다.

그는 "우리는 한국 측의 반응을 이해한다"면서 "일본은 제2차 세계대전 기간 중 일본 지도자들이 저지른 범죄행위를 인류의 기억에서 지우기 위해 한국을 비롯한 여러 나라를 상대로 지속적인 조치를 취하고 있는 것으로 보인다"고 꼬집었다.

그러면서 "당시 일본 군국주의자들의 야만성과 관련한 역사적 사실, 군국주의 일본이 식민지화한 국가들에서 많은 사람을 광산 강제노역으로 동원한 사실을 어떻게 부인할 수 있는지 이해하기 어렵다"고 비판했다.

그는 "러시아는 유네스코와 산하 세계유산위원회의 비정치화 입장을 일관되게 견지하고 있다"면서 "이 기구의 의제에서 정치화되고 관할 사항이 아닌 문제들을 제외할 필요가 있다고 본다"고 강조했다.

러시아는 내년 사도광산의 세계유산 등재 여부를 결정할 세계유산위원회 21개 위원국 가운데 한 곳이면서 올해 6월 개최되는 제 45차 세계유산위원회 의장국이다. 세계유산위원회 위원국이 일본의 사도광산 등재 추진에 대해 공개적으로 견해를 밝힌 것도 사실상 처음이다.

외교부는 러시아의 이번 입장 표명 보도를 "잘 알고 있다"며 "일본이 제2차 세계대전 시 한국인 강제노역의 아픈 역사를 외면한 채 사도 광산을 세계유산으로 등재하려는 시도를 중단하도록 국제사회와 지속 긴밀히 공조해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

