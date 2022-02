DGB금융지주, 지난해 영업이익 7486억원···전년대비 48.8% ↑

[아시아경제 유병돈 기자] DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 9,780 전일대비 70 등락률 -0.71% 거래량 474,076 전일가 9,850 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 대구은행, 지난해 영업익 4269억.. 전년비 40.8%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일DGB금융지주, 대구은행 1주당 808원 현금배당 결정 close 는 지난해 연결기준 영업이익이 7486억778만원으로 전년대비 48.8% 증가했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출액은 5조1981억656만원으로 11.7% 감소했다. 당기순이익은 5537억9050만원으로 43.2% 증가했다.

