[아시아경제 유병돈 기자] 종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 96,000 전일대비 200 등락률 +0.21% 거래량 27,659 전일가 95,800 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일종근당, 한 주당 0.05주 배정 무상증자 결정 close 은 지난해 영업이익이 966억8659만원으로 전년대비 22% 감소했다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1조3456억원으로 3.1% 증가했다. 당기순이익은 438억원으로 51.5% 감소했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr