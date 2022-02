유인태 "김혜경 억울한 대목도…집 서비스하는 사람 공관에 대부분 있다"

"일반적 관행…공직자들 경각심 갖고 제도 정비해야"

업무추진카드 사적 이용 의혹에 대해선 "공사 구분이 모호한 대목이 많다"

[아시아경제 박현주 기자] 여권 원로인 유인태 전 국회 사무총장은 이재명 더불어민주당 대선 후보 배우자 김혜경 씨를 둘러싼 과잉 의전 및 법인카드 사적 이용 의혹과 관련해 "조금 억울한 대목이 있다"며 "업무추진비를 쓰는 데 있어서 공사의 구분이 애매한 대목이 많다"고 감쌌다.

유 전 총장은 10일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "(윤석열 국민의힘 대선후보 배우자) 김건희 씨가 좀 특이한 분이고, 영기도 있고 여러 가지 많은 혐의를 가지고 있다. 그런데 김혜경 씨 건은 이번에 직원이 폭로하고 나서 보니 국민들 감정은 이게 훨씬 더 악재 같아 보인다"며 이같이 말했다.

유 전 총장은 이어 도지사 부인이 직접 장 보러 가는 것이 이례적인 경우라고 주장했다. 그는 "다른 지자체장들한테 물어봤더니 '지사 부인이 시장에 장보러 가는 거 봤어요?(라고 하더라) 그러니까 그럼 아마 기사가 나올 것"이라고 했다. 진행자가 '지사 부인들은 장 보러 안 가냐'고 재차 묻자, 유 전 총장은 "집 서비스하는 사람이 공관에 대개 다 있다. 대부분이 그렇다고 봐야 한다"고 답했다.

'공관관리 담당자가 아닌 총무부 직원이 공관 업무를 하는 경우도 있느냐'는 취지의 질문에는 "대부분이 공무원들은 공관 관리 비슷하게 보게 하는데 이건 잘못된 관행으로 개선해야 한다"고 설명했다.

그러면서 유 전 총장은 업무추진카드 사용에 있어 공사 구분이 모호한 대목이 많다고 지적했다. 그는 "업무추진카드도 우리가 이걸 계기로 제도를 정비해야 한다. 업무추진 카드로 고등학교 친구들 밥 산 것은 업무추진이냐, 아니냐"고 반문했다.

이에 진행자가 '업무추진카드로 집에서 먹을 식사를 사지는 않았을 것 아니냐'고 다시 묻자, 유 전 총장은 "집에 누굴 불러서 밥 먹을 때 그거는 지금 더 밝혀져 봐야 하지만, 일반적인 관행을 말씀드리는 건데 업무추진카드를 쓰는 데 있어서 공사 구분이 애매한 대목이 많다"며 "관사를 가지고 있는 지자체장들의 경우 대개 공무원 신분을 줘서 집사 역할을 맡긴다. 이를 계기로 정비를 해야 한다"고 지적했다.

유 전 총장은 "이재명 후보가 지사 처음 돼 봤잖나. 처음 됐는데 공관에 딱 들어가니까 기존에 있던 공무원들이 '공관 일할 사람은 이렇게 뽑으시오. 어쩌다 공무원으로, 별정직으로 뽑으시라'고 그러니까 이런 식으로 한 게 탈이 난 것"이라며 "그러니까 본인들이 처음에는 '굉장히 억울하다, 내가 그렇게 잘못한 게 있냐?' (싶었을 것이다) 그런데 여론이 이렇게 악화되니 암만 관행이었다 하더라도 사과 안 하고는 안 되겠다고 판단을 했을 것"이라고 추측했다.

그는 재차 "지금까지 관행은 (이렇게 해왔으니) '나만 그랬냐' (하고) 억울한 측면은 (있을 것이다) 이런 걸 계기로 제도를 고치고 개선하는 계기로 삼았으면 좋겠다"면서 "이럴 때 경각심을 갖고 공직자들이 개선하는 제도 정비를 할 필요가 있다"고 강조했다.

전날 김혜경 씨의 사과에 대해선 "지금으로선 잘했다"면서도 "조금 더 빨랐으면 좋았을 것"이라고 평했다.

한편 김혜경 씨는 전날 오후 서울 여의도 민주당 당사에서 기자회견을 열고 의전 논란 등에 대해 사과했다. 그는 "국민 여러분들께 특히 제보자 당사자께 진심으로 사과드린다"며 "공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과 사의 구분을 분명히 해야 했는데 제가 많이 부족했다"고 고개를 숙였다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr