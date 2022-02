LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가

[아시아경제 유병돈 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 700 등락률 +0.91% 거래량 270,181 전일가 77,100 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일내년에도 팬데믹·경제 불확실성 여전…'유·혁·민'<유연·혁신·민첩>으로 승부 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석 close 는 지난해 연결기준 영업이익이 2조4601억406만원으로 전년동기 대비 55.1% 증가했다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출은 6조8590억980만원으로 31.9% 증가했다. 당기순이익은 2조6839억7421만원으로 74.2% 늘어났다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr