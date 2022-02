경산국립대, ‘지속가능발전목표’ 인식 확산 … 2차 온라인 포럼 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 경영대학은 ‘지속가능발전목표(SDGs) 인식 확산을 위한 2차 포럼’을 지난 9일 진행했다.

온라인으로 진행한 포럼에 SDGs에 관심있는 학생과 교수, 지역 소상공인들이 참여했다.

이번 포럼은 김영철 경상국립대 회계학과 교수 사회로, 정은희 경남대학교 교육학과 교수 발제, 김석호 창원시 도시재생지원센터장과 지종근 진주YMCA 사무총장의 토론 순으로 진행됐다.

발제를 맡은 정은희 경남대학교 교육학과 교수는 ‘평생교육을 통한 지속가능발전목표 이행과 리빙랩’이라는 주제발표에서 “평생교육은 지역사회의 변화와 성장 촉진의 열쇠 역할을 한다”고 강조했다.

그는 평생교육의 주요 추진 사업과 활성화 사업을 소개하고 지속가능발전목표의 이행 방법론으로 ‘리빙랩’을 제시했다.

토론을 맡은 김석호 창원시 도시재생지원센터장은 “한국의 도시 권역 밀집 과정에서 도시화와 산업화를 시작으로 신도시와 신시가지 중심의 개발이 집중적으로 시행돼 도시는 무분별하게 확산해 기존 도심의 중추적인 임무를 수행하던 곳이 노후화가 진행됐다”고 주장했다.

김석호 센터장은 “도시재생은 이런 문제를 해결하기 위해 나타난 개념으로 경제적, 물리적, 사회적, 환경적인 부분을 개선해 도시가 가진 문제를 해결하기 위한 종합적인 활동”이라고 설명했다.

지종근 진주YMCA 사무총장은 “어느 순간부터 우리 사회에서 흔히 사용하기 시작한 단어가 ‘지역사회’나 ‘공동체’와 같은 것인데, 이는 우리 사회가 서로 협력하고 배려하는 공동체성이 강화되고 있기 때문이 아니라 그 반대로 무너져 가고 있기 때문”이라고 역설했다.

또 지종근 사무총장은 한국 사회가 겪는 불평등과 지방소멸 현상의 심각성, 학교의 현실 등을 지적하며 우리 사회가 겪는 사회문제를 해결하기 위해 지속할 수 있는 교육의 중요성을 강조했다.

이전 경남 평생교육진흥원장은 축사에서 “진주는 경남혁신도시, 남부 내륙고속철도, 진주-사천 항공 국가산업단지 등 호재로 서부 경남의 중심도시로 재도약하고 있다”며, “이런 상황에서 지속가능발전목표를 바탕으로 성인 학습자 수요기반의 평생교육 활성화 방안을 모색하는 것은 교육 기회 증진과 불평등 완화 등 문제를 해결하는 데 중요한 일”이라고 말했다.

이날 포럼은 경상국립대학교의 국립대학 육성사업으로 마련됐다.

