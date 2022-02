하이비젼시스템, 지난해 영업익 436억원.. 전년비 241%↑

[아시아경제 황준호 기자] 하이비젼시스템 하이비젼시스템 126700 | 코스닥 증권정보 현재가 20,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 258,264 전일가 20,700 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장“美 리비안 손잡는다" 外인 쓸어 담은 극비리 황금株연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 은 지난해 연결기준 영업이익이 436억4518만원으로 전년 대비 241.0% 증가했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2729억9633만원으로 49.0% 증가했다. 당기순이익은 445억7541만원으로 357.0% 늘었다.

이 회사는 보통주 1주당 150원의 결산 현금배당을 결정하기도 했다. 배당금 총액은 20억7552만원으로 시가배당율은 0.64%다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr