BNK금융, 지난해 당기순이익 7910억원…전년比 52%↑

당기순이익 중 비은행부문 비중 31.4% "수익구조 다각화 결실"

[아시아경제 유제훈 기자] BNK금융그룹은 지난해 연결 당기순이익이 전년 동기 대비 52.3% 증가한 7910억원으로 집계됐다고 10일 밝혔다. BNK금융그룹에 따르면 주요 자회사들의 실적이 크게 향상된 가운데 자산 성장에 따른 이익 증가와 건전성 관리로 대손비용이 감소했으며, 희망퇴직 비용증가에도 부산은행과 경남은행은 각기 4026억원, 2306억원의 순이익을 달성했다.

비은행 자회사들의 실적도 큰 폭의 성장세를 나타냈다. BNK캐피탈은 업황 호조로 1332억원, BNK투자증권은 투자은행(IB) 부문의 수수료 및 유가증권 관련 이익 증가로 1162억원의 순이익을 내 각기 전년 대비 배 이상 증가했다. 이에 따라 순이익 중 비은행부문의 비중도 31.4%로 확대됐다.

BNK금융그룹은 "이는 비은행 부문 강화를 위한 그룹의 꾸준한 전략적 투자가 큰 성과를 낸 것"이라며 "비은행부문 순이익이 그룹 내 차지하는 비중이 지난 2017년 15.6%에서 지난해 31.4%로 크게 증가한 것은 그룹의 수익구조가 다변화되고 있음을 보여주는 것"이라고 설명했다.

아울러 BNK금융그룹의 자산건전성 지표는 지속적 리스크 관리와 부실기업 축소 노력 등으로 개선되며 역대 최저 수준을 보였다. 그룹의 고정이하여신비율과 연체율은 전년 대비 각기 0.25%포인트, 0.12%포인트 하락한 0.45%, 0.36%를 기록했다. 그룹 고정이하여신 커버리지비율도 180.08%로 전년 대비 56.50% 개선됐다.

자본적정성 지표인 보통주자본비율은 전년 대비 1.22%포인트 상승한 11.02%를 나타내며 안정적인 수준을 기록했다.

한편 이날 이사회에선 1주당 560원의 현금배당을 결의했으며 배당성향 23%에 시가배당률 6.3%로 공시했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr