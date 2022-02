영진약품, 지난해 영업손 138억.. 적자전환

[아시아경제 황준호 기자] 영진약품 영진약품 003520 | 코스피 증권정보 현재가 5,010 전일대비 55 등락률 +1.11% 거래량 2,367,569 전일가 4,955 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[특징주]영진약품, 연간 1.1조 규모 세계 최초 혁신신약 기대…美 FDA 임상 2/3상 승인 영진약품, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.63% close 은 지난해 개별기준 영업이익이 138억7751만원으로 손실이 발생해 전년대비 적자전환했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1960억6724만원으로 5.9% 감소했다. 당기순손실은 115억8246만원으로 적자폭이 확대됐다.

