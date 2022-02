[특징주] 신세계, 리오프닝 기대감에 3% 오름세

[아시아경제 이민지 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 9,500 등락률 +3.72% 거래량 228,465 전일가 255,500 2022.02.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 정유경 '명품·로열티 전략' 통했다…신세계, 올해 실험 확대[클릭 e종목] 신세계, 외출의 시기[클릭 e종목] "신세계, 백화점이 이끈 호실적…주가 상승 기대" close 가 리오프닝 기대감에 힘입어 3%대 강세를 보이고 있다.

10일 오후 2시 43분 신세계는 전 거래일 대비 3.5% 오른 26만4500원에 거래됐다. 이날 회사는 장중 26만6000원까지 올라서기도 했다. 신세계는 리오프닝 기대감이 큰 백화점, 면세점 등의 사업을 영위하고 있는 만큼 실적 상승 전망이 주가에 반영된 것으로 분석된다.

지난해 4분기 사상 최대 실적을 기록한 점도 긍정적이었다. 신세계는 4분기 연결 기준 순매출액과 영업이익으로 각각 1조9340억원, 1951억원을 기록해 시장 예상 수준을 넘어섰다. 연간 영업이익은 전년대비 486% 증가한 5173억원을 기록해 사상 처음으로 5000억원을 돌파했다.

주영훈 NH투자증권 연구원은 “백화점 기존점 성장률은 전년 대비 13%, 명품이 전년 대비 41% 증가로 성장을 견인하는 가운데 외부활동 증가로 의류 카테고리도 두 자릿 수 매출 성장을 기록했다”며 “리오프닝 관련 기업 중 실적 모멘텀이 가장 강하다”고 말했다.

