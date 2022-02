갤럭시 S22 공개

10일 서울 서초구 삼성전자 딜라이트샵에서 ‘갤럭시 S22’가 전시돼 있다. 이날 삼성전자는 언팩 행사를 열고 신제품 ‘갤럭시 S22 시리즈’를 공개했다. 일반형 갤럭시 S22, 대화면 중급형 갤럭시 S22+, S펜을 탑재한 패블릿 고급형 갤럭시 S22 울트라 등 세 가지 모델로 판매된다. 전작 대비 커진 이미지센서와 야간에서도 피사체를 생생하게 볼 수 있는 '나이토그래피' 등의 기능을 지원하는 게 특징이다. 오는 25일부터 전 세계 시장에 순차적으로 출시된다. 국내에서는 오는 14일부터 21일까지 사전 판매를 진행하고 2월 25일 공식 출시한다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr