남원시, 소규모 축제 역량강화 워크숍 진행

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시는 지난 9일 시청 2층 회의실에서 지역 소규모 축제의 변화와 혁신을 통한 지역민 화합 및 지역경제의 활성화를 위해 ‘소규모축제 역량강화 워크숍’을 진행했다고 10일 밝혔다.

이날 워크숍은 운봉 바래봉 눈꽃축제, 산내 고로쇠 약수제, 바래봉 철쭉제, 주천 산수유 축제 등 총 5개 읍·면 축제 주관 단체 및 담당자를 대상으로 해 강사로서 이덕순 문화관광산업연구원 대표, 서유영 ㈜스타트라인 대표가 참석했다.

이들은 축제 기획 방법 및 계획서 작성법, 온라인 홍보 전략을 주제로 한 강의에 이어 축제의 개선 사항 및 발전 방향에 대해 토론했다.

이번 워크숍의 주목할 사항은 단순히 축제에 대한 강의만 했던 기존의 행사가 아닌 교류가 적었던 소규모 축제 주관단체들이 한 자리에 모여 서로 간에 토론 및 상의 할 수 있는 기회를 줌으로써 축제간의 긴밀한 연결을 마련했다는 점이다.

시 관계자는 “워크숍을 통해 소규모 축제들의 체계화된 행사 준비와 온라인 홍보 전략을 수립함으로써 더 많은 관광객을 불러들이고 시의 각 축제간의 긴밀한 연결점을 마련해 경쟁력 있는 소규모 축제 육성의 기반을 마련했다”고 말했다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr