밸런타인데이에 마실 술, 정하셨어요?

할 거 없으면 술이나 마실까요 우리 ♡

기념일은 다 상술이라고요? 물론 알고 있습니다. 하지만 팍팍한 일상에 이리 치이고 저리 치이다 보면 알면서도 속아 넘어가고 싶을 때가 있지 않나요? 기념일을 핑계로 가끔은 낭만을 누려보는 것도 나쁘지 않으니까 말이죠. 그런 의미에서, 다음 주로 바짝 다가온 밸런타인데이에 마셔보면 좋은 술을 추천해 드릴게요. 물론 연인과 즐기는 데에 국한되지 않아도 좋습니다. 혼술도 낭만적이게, OK?

칸티 모스카토 다스티

칸티 모스카토 다스티는 아카시아 향 그리고 청포도 향기가 매력적인 세미 스파클링 와인이다. 술을 잘 마시지 못하는 사람도 가볍게 도전하기 좋은 제품이며, 무거운 레드 와인이 부담스러운 이들에게도 제격이다. 진한 달콤함을 만끽하기 좋은 와인으로, 치즈 케이크 또는 과일치즈와 즐기기를 추천한다. 밸런타인데이를 맞이해 이마트 에브리데이에서 샴페인 잔을 포함한 특별 패키지를 한정 판매한다.

드렁큰 초콜릿 스타우트

사랑하는 이에게 초콜릿을 선물하는 기념일 ‘밸런타인데이’에 초점을 맞춘 이 맥주에서는 진득하면서도 부드러운 초콜릿의 맛과 질감을 만끽할 수 있다. 탄산감이 적은 흑맥주인데, 다크초콜릿 같은 쌉싸래한 맛도 제법 특징을 드러낸다. 달달익선(다다익선)이라고, 달콤한 초코 케이크를 안주로 곁들여 함께 즐겨보면 좋겠다. 선물 같은 패키지를 가진 드렁큰 초콜릿 스타우트는 롯데마트에서 판매 중이다.

앙리마티스 와인

앙리마티스 하트, 카디아, 나디아 3종 와인에도 주목해 보자. ‘사랑에 빠진 심장’(heart of Love)이라는 앙리마티스의 명작이 라벨링 된 앙리마티스 하트 와인은 달콤함이 강조된 레드 와인이다. 평소 탄닌감이 강하고 거친 향의 레드 와인에 두려움을 느꼈던 이들에게 추천하는 와인. 달콤한 베리 향을 느껴볼 수 있는 앙리마티스 와인은 세븐일레븐에서 만나볼 수 있다.

이 술로 밸런타인데이 분위기 내보는 건 어때요?

김태인 기자 taeinlylife@asiae.co.kr