美AOD, 에이아이더뉴트리진과 코로나19 자가진단키트 북미판권 계약

[아시아경제 박지환 기자] 30분만에 PCR 장비 수준의 정확도로 코로나19 감염여부를 현장에서 바로 진단할 수 있는 에이아이더뉴트리진 '코로나19 신속분자진단키트'가 북미 시장에 진출한다.

美 글로벌 유통그룹 '에이오디'(AOD)는 '에이아이더뉴트리진'과 PCR 분석장비 없이 30분만에 98% 정확도로 코로나19 바이러스를 진단해 주는 종이칩 타입 고속-고감도 분자 자가진단키트 'NINA'에 대한 북미시장 독점공급계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

에이오디는 지난해부터 에이아이더뉴트리진의 신기술 NINA 제품을 지켜봐 관심을 갖고 지켜본 결과 PCR 수준의 정확도에다, 공급가격과 미국시장 수요를 감당할 생산능력까지 착실히 준비하고 있어 이번 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

에이오디는 오는 4월부터 NINA 프로젝트팀을 발족하여 풀가동해 북미시장을 공략할 방침이다. 에이아이더뉴트리진으로부터 기술이전을 받아 연간 1억개 이상의 생산이 가능한 미국 현지 생산공장을 만들기 위한 투자유치 계획도 검토하고 있다.

에이오디는 한국식약처의 임상결과가 나오면 바로 미국 FDA 긴급사용을 신청할 예정이다. FDA EUA 완료 시점에 맞춰 확보된 미국 주요 대학병원과 의료기업계, 의학전문가, 미디어를 초청해 '세계 최초 LAB ON A PAPER NINA 진단 시연을 위한 글로벌 쇼케이스'를 미국에서 대규모로 개최할 계획이다.

'NINA'는 세계에서 처음으로 상용화에 성공한 종이 미세유체칩(Paper-Microfluidic Chip) 방식의 스마트 바이오센서이다. 30분이면 현장에서 민감도 98%, 특이도 99%로 코로나 환자를 정확히 진단하는 최첨단 LOP(Lab on a paper) 자가진단키트다. 민감도는 코로나 환자를 양성으로, 특이도는 질병이 없는 사람을 음성으로 진단한 비율이다.

에이오디 관계자는 "NINA는 30분이면 현장에서 98% 정확도로 코로나19 감염여부를 확인할 수 있어, 초기 감염자를 신속히 격리-응급조치해 중증환자로 악화되는 것을 크게 줄일 수 있는 획기적인 제품"이라며 "매일 수십만명의 확진자가 발생하는 미국의 코로나 방역체계를 획기적으로 개선하는 게임체인저가 될 것"이라고 기대하고 있다.

김종철 에이아이더뉴트리진 대표는 "미국내 CVS등 다양한 제약업계 네트워크를 보유한 에이오디와 손잡고 북미시장에 진출하게 돼 기쁘다"면서 "국내 임상을 서둘러 늦어도 5월에는 임상시험 결과를 받을 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

