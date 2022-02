美하와이도 여행 제한 조치 해제 검토…"봄에 풀릴 전망"

[아시아경제 정현진 기자] 미국령 휴양지 하와이가 코로나19로 시작했던 여행 제한 조치를 수개월 내에 해제하는 방안을 검토하고 있다고 9일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등이 보도했다.

보도에 따르면 조시 그린 하와이주 부지사는 전화 인터뷰에서 미국인들의 하와이 방문을 제한해온 조치들을 이번 봄부터 줄일 것으로 예상된다면서 이같이 말했다. 그는 "코로나19는 가끔 예상치 못한 방향으로 전개된다. 전염력이 강한 오미크론 변이는 조금도 예상하지 못했다"면서 "(오미크론 변이만 아니었으면) 이러한 조치가 이미 이뤄졌을 것"이라고 말했다.

앞서 하와이 당국은 지난해 백신 접종률이 70%에 이르면 여행 규제를 해제하겠다고 밝혔지만 오미크론 변이 확산에 따라 계획이 무산됐다. 현재는 하와이 방문객들이 닷새간의 격리를 피하려면 코로나19 백신 접종 증명서나 코로나19 음성 결과지를 제출해야 한다.

미국인이 해외에서 하와이로 입국할 경우 이륙 24시간 내에 실시한 음성 검사증명서가 필요하고 외국인은 백신 접종 증명서와 음성 결과지를 내야 한다.

하와이는 지난달 24일 전파력을 가진 확진자 수가 5만8000명에 달했으나 지난 8일 이의 66% 수준으로 내려왔다. 하와이의 백신 접종 완료율은 75% 이상이며 36%는 부스터샷도 접종했다.

