마켓컬리, 봄 여행객 위한 '제주 여행 기획전' 시작

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 다가오는 봄 시즌을 맞아 알찬 국내 여행을 계획할 수 있는 '제주 여행 기획전'을 오는 17일까지 진행한다고 10일 밝혔다. 항공권, 숙박권, 테마파크 등 다양한 제주 여행 상품을 온라인 최저가 기준으로 선보인다.

마켓컬리는 김포와 제주, 부산과 제주 등 제주도를 오갈 수 있는 에어서울 국내선 2개 노선을 판매한다. 가격은 유류할증료, 공항시설사용료 등을 포함해 편도총액 기준 9900원부터다. 항공권은 15일까지 구매할 수 있으며 사용 가능 기간은 제주도의 겨울과 봄을 함께 느낄 수 있는 2월17일부터 3월26일까지다. 1인당 2매까지만 구매 가능하다.

국내 최대 규모 복합리조트인 제주 신화월드 숙박권 상품도 선보인다. 제주 신화월드 숙박권은 17일까지 구매할 수 있고, 투숙 기간은 2월16일부터 5월31일(일부 옵션 3월31일)까지다. 제주 신화월드 내 5성급 호텔인 '랜딩관 제주신화월드 호텔앤리조트'는 테마파크 빅3 이용권(투숙객 전원 제공)을 포함해 정상가 기준 최대 68% 할인한 14만원대부터 구매할 수 있다.

프리미엄 리조트인 '신화관 제주신화월드 호텔앤리조트'는 워터파크와 연결돼 있다. 신화관은 테마파크 빅3 이용권과 워터파크 자유이용권(투숙객 전원 제공)을 포함해 68% 할인한 21만원대부터 이용이 가능하다. 마켓컬리는 1박 이상 이용을 원하는 고객을 위해 추가 할인 및 혜택을 더한 2박, 3박 패키지도 선보인다. 2박 패키지 이용 시 '랜딩 델리' 디저트 세트와 수목원 '카멜리아힐' 입장권이 추가된다. 3박 패키지는 '더 코브'의 피자 세트를 이용할 수 있다.

아쿠아플라넷 입장권도 최초로 선보인다. 서울 여의도에 있는 아쿠아플라넷 63과 63아트에서 열리는 에릭요한슨 사진전을 비롯해 일산점, 광교점의 입장권을 최대 48% 할인해 판매한다. 아쿠아플래닛 광교점은 최근 오픈 1주년을 맞아 별도의 대대적인 프로모션도 진행한다. 아쿠아플래닛 입장권은 14일까지 구매할 수 있다. 이용 유효기간은 2월15일부터 3월31일까지다.

