광주은행, 제31보병사단에 1000만원 위문금 전달

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행은 최근 지역향토부대인 제31보병사단을 방문해 군부대 장병들의 노고에 감사의 뜻을 담아 1000만원의 위문금을 전달했다고 10일 밝혔다.

코로나19 장기화로 어려운 상황 속에서도 지역 방호와 대민지원을 위해 헌신하는 군 장병들을 위문 방문한 광주은행은 맡은바 임무에 최선을 다하고 있는 군 장병들을 격려했으며, 광주은행 이동점포를 제31보병사단에 배치해 제휴카드 발급과 적금 가입 등 은행 업무를 볼 수 있도록 금융서비스를 제공했다.

송종욱 광주은행장은 “추운 날씨와 코로나19 감염 확산 등 여러모로 힘든 시기에 지역의 국토방위에 힘쓰는 향토부대 장병 여러분에게 감사의 마음을 전한다”며, “광주은행 또한 광주·전남 대표은행으로서 지역과의 상생발전을 위한 사회공헌활동 및 금융지원에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 광주은행은 정기적으로 제31보병사단을 위문 방문해 군장병들을 격려하며 위문금을 전하고 있으며, 지난 1월에는 제31보병사단과 상호협력 협약을 체결하여 캐시백과 다양한 서비스를 제공하는 제휴카드를 출시하는 등 금융 우대 서비스 제공에 적극 협력하고 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr