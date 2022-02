국토부, 유휴부지에 신재생에너지 인프라 구축 나선다

[아시아경제 류태민 기자] 국토부가 국도 유휴부지에 신재생에너지 인프라 구축에 나선다.

국토교통부는 정부가 관리하는 국도변의 졸음쉼터, 유휴부지 등을 활용해 신재생에너지인 태양광 발전사업을 확산하는 ‘일반국도 유휴부지 활용 태양광 발전사업’을 추진할 계획이라고 10일 밝혔다.

세부내용은 이달 28일 누리집을 통해 공고할 예정이다. 사업에 참여하는 민간사업자는 건설한 태양광 발전시설을 향후 20년간 관리·운영하게 된다. 이번 모집공고 후 제안서 접수?평가를 통해 5월 중에 우선 협상대상자를 선정하고 국토관리청과 협약을 체결할 계획이다.

이번 공모사업의 태양광 발전시설 규모는 총 25MW로 서울·원주·대전·익산·부산 5개 권역 지방국토관리청 별로 5MW 규모로 추진할 예정이다. 25MW는 약 2만명이 가정에서 1년간 사용할 수 있는 전력량이다.

각 지방국토관리청은 일반국도 내 졸음쉼터, 나들목?분기점의 녹지대, 성토부 비탈면 등 태양광 발전시설을 설치할 수 있는 공간을 후보지로 발굴하여 제시할 예정이며, 사업신청자도 후보지외에 국도변 상 대체공간을 발굴하여 제출할 수 있다.

국토부는 개별사업자가 일반국도 내 성토부 비탈면, 나들목 등 유휴부지에 도로점용허가를 받아 태양광 발전시설을 설치하고 운영한 사례가 있었으나, 설치에 대한 통일된 기준이 없고 시설 유지관리에 어려움을 겪었다. 이번 민간 공모방식에 의한 국도변 태양광 발전 사업 추진을 통해 이와 같은 문제점을 해소한다는 방침이다.

국토부 관계자는 “일반국도의 신재생에너지 사업을 지속적으로 추진해 탄소중립 실현 및 국도 에너지 자립을 앞당길 수 있도록 노력할 것”이라며 “민간사업자들의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”라고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr