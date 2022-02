공수처, 윤석열 관련 고발 사건 검·경에 무더기 이첩

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처가 최근 윤석열 국민의힘 대선 후보 관련 고발 사건 20여 건을 검찰과 경찰에 넘긴 것으로 확인됐다.

10일 시민단체 사법정의바로세우기시민행동에 따르면 공수처는 출범 1주년을 맞은 지난달 21일 사세행이 윤 후보와 관련해 고발한 사건 총 22건을 한꺼번에 검찰과 경찰로 이첩했다. 지난달 24일에는 사세행이 고발한 윤 후보의 '장모 사건 대응 문건 작성 의혹'도 대검찰청에 이첩했다.

단체는 이날 성명을 내고 "야권 유력 대선 후보인 윤석열 전 검찰총장 및 그와 가까운 고위직 검사들을 수사하는 게 정치적으로 부담스러워 회피하는 것이라면 공수처의 설립 취지에 정면으로 반하는 일"이라고 비판했다.

이어 "고발 사건 이첩 즉각 중단과 공수처장 교체를 촉구한다"며 "내일(11일) 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 사건과 관련해 재정신청을 하고 공수처장을 직무유기 혐의로 서울중앙지검에 고발할 것"이라고 밝혔다.

공수처는 전날 사세행이 고발한 윤 후보의 한 전 총리 모해위증교사 수사 방해 사건을 무혐의로 처리했다. 이 밖에 사세행 고발로 입건된 고발 사주 의혹과 판사 사찰 문건 작성 의혹, 옵티머스 펀드사기 사건 부실 수사 의혹 등 윤 후보 관련 사건은 여전히 수사하고 있다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr