디지털 혁신 생태계 조성한다 … 부산시·카카오엔터프라이즈, 지역 기업 디지털 전환 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시와 카카오엔터프라이즈가 부산기업의 디지털 전환을 위해 힘을 합친다.

부산시는 10일 부산시청에서 국내 대표 IT 플랫폼 기업인 카카오엔터프라이즈와 클라우드 혁신센터 개소와 지역 기업의 디지털 전환 지원 등에 관한 업무협약을 체결한다.

협약식에는 박형준 부산시장과 백상엽 카카오엔터프라이즈 대표, 정문섭 부산정보산업진흥원장 등이 참석한다.

업무협약은 디지털 혁신 생태계 조성을 위한 것으로 카카오엔터프라이즈는 지역 산업 발전을 위한 디지털 전환 사업, 중소 스타트업 지원, 지역 인재 양성 등을 위한 부산 클라우드 혁신센터 기반의 프로그램을 운영하고 부산시와 부산정보산업진흥원은 클라우드 혁신센터와 관련 프로그램 운영 지원을 담당한다.

협약으로 지역 스타트업과 예비창업 개발자가 성장하고 인재를 양성하는 기반을 마련한다.

부산시 측은 “지역 전통산업의 디지털 전환을 앞당기기 위한 상호협력으로 부산의 디지털 경제 산업발전을 이끌 것으로 기대된다”고 말했다.

카카오엔터프라이즈의 부산 클라우드 혁신센터는 오는 4월 동서대 센텀 캠퍼스에서 문을 열 예정이며 ▲지역 기업과 스타트업을 대상으로 하는 멤버십 프로그램 디지털 전환 컨설팅, 상용화 지원, 클라우드 서비스 이용 무료 크레딧 지원 ▲클라우드 정기 교육, 재학생 대상 멘토링, 체험형 인턴십 등 ▲클라우드 서비스 개발과 전환 지원 프로그램 등을 운영할 계획이다.

카카오엔터프라이즈는 카카오그룹의 계열사로 2019년 설립돼 클라우드, 인공지능 플랫폼 기반의 서비스와 카카오워크, 챗봇 등 종합적인 정보통신(IT) 혁신 서비스를 제공하는 B2B IT 기업이다.

정문섭 부산정보산업진흥원장은 “카카오엔터프라이즈 클라우드 혁신센터 설립 및 협력사업 발굴로 지역 클라우드 기업 육성과 디지털 전환을 위해 적극적으로 협력하겠다”고 말했다.

백상엽 카카오엔터프라이즈 대표는 “ICT 산업 육성을 선도하는 부산시와 협업해 두 기관의 역량을 한 단계 더 발전시키고 다양한 산업 인프라를 보유한 부산 지역의 기업과 동반 성장할 것”이라고 말했다.

박형준 부산시장은 “클라우드 혁신센터를 매개체로 기술 선도기업과 협력해 부산 디지털 전환에 속도를 내고 기업 성장 지원에 역량을 집중해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr