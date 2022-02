KT '기가지니'에 '알렉사' 탑재…한·영 동시 지원

기가지니3 우선 적용…상반기 310만 가구 전체 확대

[아시아경제 차민영 기자] KT의 인공지능(AI) 스피커 ‘기가지니’가 아마존 AI 스피커 ‘알렉사와’의 만남으로 영어 의사소통이 가능해졌다.

KT가 기가지니와 아마존 알렉사가 합쳐진 AI 서비스인 ‘기가지니 듀얼브레인 AI’를 출시한다고 10일 밝혔다.

기가지니 듀얼브레인 AI란 KT 기가지니와 아마존 알렉사의 AI를 모두 기가지니 단말에서 함께 사용할 수 있는 서비스다. ‘기가지니3’ 이용고객이면 추가로 단말이나 서비스를 구매할 필요 없이 사용할 수 있다. 소프트웨어 업그레이드도 필요하지 않고 아마존 계정만 연결하면 된다.

기가지니에서 ‘지니야’라고 부르면 한국어 기가지니를, ‘알렉사’라고 부르면 영어로 아마존 알렉사 서비스를 이용할 수 있으며, 기가지니를 사용할 땐 하얀색, 알렉사를 사용할 땐 파란색 LED가 점등된다. KT는 알렉사의 국내 사용성을 높이기 위해 음성뿐만 아니라 화면으로도 정보를 확인할 수 있는 ‘디스플레이 카드’ 기능도 추가했다.

아마존 알렉사는 기본적 대화와 정보검색 외에도 키즈·스마트홈·엔터 서비스를 제공한다. 13만개 이상의 서비스 앱과 14만개의 사물인터넷(IoT) 디바이스를 확보하고 있다. 음악과 뉴스, 스포츠 중계, 팟캐스트 등 해외 라디오 스트리밍 서비스인 튠인부터 CNN·폭스·테드 등도 청취 가능하다. 아마존의 프리미엄 오디오북 서비스 ‘오더블’ 서비스도 제공된다. 알렉사를 이용해 다이슨 등 해외 직구 가전제품들도 제어할 수 있다.

KT는 상반기 중으로 기가지니1과 기가지니2에도 듀얼브레인 AI 탑재를 완료할 방침이다. 현재 기가지니 고객은 약 310만명에 이른다. 제품 출시와 동시에 KT 블로그, 유투브, 홈페이지 등을 통해 알렉사 활용법을 알린다.

KT와 아마존은 지난 5월부터 전략적 협업 계약을 맺고 ‘VII(Voice Interoperability Initiative)’ 멤버로서 듀얼브레인 단말과 서비스를 함께 개발해왔다. 이번 기가지니 듀얼브레인 AI 출시를 계기로 양사는 기가지니에서의 아마존 서비스 협력 범위를 단말을 넘어 향후 스포티파이 등 프리미엄 콘텐츠까지 확대할 계획이다.

최준기 KT AI/BigData사업본부 본부장은 “화면 UI 기반의 풍부한 AI서비스 콘텐츠를 가지고 있는 KT 기가지니와 가장 많은 서드파티 서비스를 제공하고 있는 아마존 알렉사의 만남은 앞으로가 더 기대된다”며 “기가지니 듀얼브레인 AI 서비스를 시작으로 KT는 아마존과의 협업 도메인과 서비스 범위를 지속 확장하겠다”고 밝혔다.

