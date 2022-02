[특징주] 위메이드, 영업이익 실망감에 급락

[아시아경제 황윤주 기자] 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 127,600 전일대비 22,300 등락률 -14.88% 거래량 1,716,135 전일가 149,900 2022.02.10 09:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 이틀연속 기술적 반등…기관, LG엔솔 상장 후 첫 순매도 LG엔솔發 수급 왜곡 여진 계속…오후 증시 하락 전환기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세 close 가 10일 암호화폐 '위믹스' 매각 이익을 제외하면 '어닝쇼크'라는 평가에 급락중이다.

위메이드는 이날 오전 9시 15분 현재 전 거래일보다 13.54%원 하락한 12만9600원에 거래되고 있다.

위메이드는 4분기 매출이 전년 동기 대비 655.9% 늘어난 3523억원, 영업이익은 2539억원으로 흑자전환했다. 그러나 전체 영업이익에서 위믹스 유동화 매출 2254억원을 제외하면 실제 영업이익은 290억원으로 추정된다. 특히 기대를 모았던 위믹스 플랫폼 이익이 35억원에 그쳤다.

