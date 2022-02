[아시아경제 구은모 기자] 공차코리아가 밸런타인데이 시즌을 맞아 딸기 2종 신메뉴를 출시한다고 10일 밝혔다.

신메뉴는 '딸기 듬뿍 밀크티' '베리 베리 스무디' 등 2종으로 구성됐다. 딸기와 블루베리를 듬뿍 넣어 상큼한 맛을 풍부하게 느낄 수 있는 것이 특징이다.

공차는 딸기 신메뉴 2종 출시를 기념해 오는 20일까지 '트리플 스탬프 프로모션'을 진행한다. 딸기 신메뉴 2종 중 한 잔을 구매하면 공차 멤버십 앱 스탬프 3개가 적립되며 스탬프는 10개당 무료 음료 1잔으로 교환할 수 있다.

공차코리아 관계자는 "지난 1월 출시한 딸기 3종 제품의 인기를 이어갈 신메뉴 2종을 추가로 출시했다. 시선을 사로잡는 화려한 비주얼과 특별한 조합으로 풍부한 딸기 맛을 맘껏 즐길 수 있길 바란다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr