[클릭 e종목] KT, 올해 배당금 2100원 기대

[아시아경제 황준호 기자] NH투자증권은 10일 양호한 실적을 거두고 기대 이상의 배당을 결정한 KT의 목표주가를 4만2000원으로 유지했다.

올해 KT의 예상 매출액은 26조1000억원으로 지난해보다 4.8% 높아질 것으로 관측했다. 영업이익도 3.3% 늘어난 1조7300억원 정도를 달성할 것으로 점쳤다. 이에 따른 올해 주가수익비율이 5.9배라는 점에서 가치주로서의 매력이 부각될 것이라는 게 NH투자증권 측 분석이다. KT는 올해 가이던스로 연결 매출액 26조원, 별도 매출액 19조원, 별도 서비스매출 16조원을 제시한 바 있다.

또한 자회사의 줄 상장도 예고돼 있다. 밀리의서재와 케이뱅크는 올해 상장할 예정인데, 자회사의 상장과 기업가치 제고가 KT의 기업가치에도 긍정적 영향 미칠 것으로 예상된다.

특히 주목할 점은 지난해 주당배당금을 1910원으로 결정했다는 점이다. 기존 추정치인 1600원에 비해 크게 늘었다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "지난해 당기순이익에 일회성 이익이 존재하지만 올해 당기순이익은 성장할 것으로 전망하며 이에 따라 주당배당금도 증가할 것"이라며 "올해 주당배당금이 2100원에 결정될 것으로 추정(배당수익률 6.5% 수준)한다"고 분석했다.

