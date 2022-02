G마켓·옥션, 봄 맞이 ‘해피 장보기 위크’ 진행

[아시아경제 전진영 기자] 국내 온라인 마켓플레이스 G마켓과 옥션이 새 봄을 맞아 오는 20일까지 2주간 ‘해피 장보기 위크’를 진행하고, 각종 마트뷰티 제품을 최대 70% 할인가에 선보인다. 밸런타인데이 준비를 위한 ‘해피 밸런타인 위크’도 오는 13일까지 함께 진행한다.

10일 G마켓과 옥션에 따르면 ‘해피 장보기 위크’는 각 사이트에서 ‘먹거리편’, ‘생필품·생활주방·뷰티편’으로 구성해 진행된다. 각 관에서는 매일 자정 새로 업데이트 되는 3개의 특가딜 상품을 만나볼 수 있다. 또한 최대 5천원까지 할인되는 ‘12% 쿠폰’을 누구에게나 하루 3회까지 제공하고, 스마일클럽 회원에게는 할인율이 더 큰 ‘15% 할인쿠폰’을 추가로 지급한다.

더불어 카드사 할인 혜택도 준비했다. 스마일페이에 등록된 비씨카드와 삼성카드로 5천원 이상 결제 시 최대 3천원까지 할인되는 ‘10% 할인쿠폰’을 발급받아 사용할 수 있다. 해피 장보기 위크 먹거리편과 해피 발렌타인 위크에서 선보이는 가공식품 카테고리 구매 시 적용 가능하다. 카드 할인 혜택은 조기 종료될 수 있다.

먹거리편 대표 상품으로는 ‘부산 대저토마토’, ‘완도 곰피미역’, ‘프레시지 스윗 스테이크’ 등 입맛을 돋울 수 있는 각종 식품을 준비했으며, 생필품·생활주방·뷰티편에서는 ‘3M 크린스틱’, ‘알텐바흐 프라이팬’, ‘카카오프렌즈 문구용품 세트’ 등 MD가 엄선한 새봄 맞이 필수 아이템을 선보인다.

‘해피 밸런타인 위크’에서도 식품과 생활·뷰티 제품에 각각 적용할 수 있는 할인쿠폰과 카드사 할인 혜택이 ‘해피 장보기 위크‘와 동일하게 주어진다. ‘선물용 초콜릿’, ‘DIY 세트’, ‘디저트’, ‘로맨틱 디너’, ‘스페셜 기프트’ 등 카테고리 별로 다양한 상품을 확인할 수 있으며, ▲페레로로쉐 ▲롯데제과 ▲아모레퍼시픽 등 인기 브랜드사 제품도 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

더 자세한 내용은 G마켓과 옥션에서 ‘해피 장보기 위크’, ‘해피 발렌타인 위크’ 배너를 클릭하면 확인할 수 있다.

G마켓 마트뷰티실 김은신 실장은 “봄을 맞아 새롭게 시작하는 마음으로 먹거리부터 각종 생필품, 뷰티 제품까지 다양하게 만나볼 수 있는 프로모션을 기획하게 됐다”며 “기념일을 준비할 수 있는 프로모션도 함께 진행돼 여러 특가 상품들을 합리적인 가격에 준비할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 전했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr