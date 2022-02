[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 베이징 동계올림픽에서 첫 금메달을 수상한 황대헌 선수에게 축전을 보냈다.

문 대통령은 9일 저녁 "2022 베이징동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 금메달을 축하한다"며 "압도적인 실력으로 누구도 빼앗을 수 없는 첫 금메달을 획득했다"고 밝혔다.

문 대통령은 "기다리던 소식에 매우 기쁘다. 1000m의 억울함을 한방에 날려보낸 쾌거"라며 "쇼트트랙은 역시 대한민국이라는 것을 보여주어 정말 고맙다"고 말했다.

문 대통령은 "탁월한 스피드와 순발력 뿐 아니라 노련한 레이스 운영이 단연 돋보였다. 오늘 보여준 눈부신 역주는 우리 모두의 마음에 오래오래 남을 것"이라며 "우리 선수단에게도 큰 격려가 될 것"이라고 치하했다.

